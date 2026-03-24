Sport

SEREGNO – Dopo l’ottimo risultato portato a casa da Cairate nella seconda prova del trofeo Lombardia short track, i giovanissimi biker del Mountain Bike di Cogliate non finiscono di stupire conquistando uno storico primo posto alla festa dello short track organizzata lo scorso 21 marzo a Seregno dalla società ciclistica Salus De Rosa.

Un meraviglioso e storico traguardo che sta facendo, infatti, sognare tutto il team Mountain Bike di Cogliate che, dopo la gioia per il raggiungimento del quarto posto a Cairate lo scorso 15 marzo, si supera salendo sul gradino più alto del podio in una competizione di forte rilevanza durante la quale hanno partecipato ben 120 bikers della categoria Giovanissimi in rappresentanza di numerose società legate alla Federazione Ciclistica Italiana tra cui l’Uc Costamasnaga che ha chiuso al secondo posto.

Alla premiazione che ha visto protagonisti i giovanissimi e ricchi di gioia biker di Cogliate, presenti, oltre al numeroso pubblico, anche alcuni rappresentanti della Federazione Ciclismo Lombardia tra cui la presidentessa del comitato di Monza e Brianza Chiara Mariani che ha potuto premiare e apprezzare dal vivo l’impegno, la determinazione e l’entusiasmo nel vivere lo sport degli atleti e della società di Cogliate che continua a crescere.

(Foto da Facebook)

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