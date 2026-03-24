I più letti di ieri: lutto per Mariotti, referendum sorprende e allarme sicurezza dopo accoltellamento
24 Marzo 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 23 marzo, spiccano il cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore Alberto Mariotti, il risultato inatteso del referendum cittadino e le preoccupazioni per la sicurezza dopo un accoltellamento. Non mancano episodi di cronaca tra vincite fortunate e attività abusive.
Grande commozione per la scomparsa dell’imprenditore Alberto Mariotti, figura storica legata alla concessionaria Sarma e molto conosciuta in città.
Saronno in lutto per la scomparsa dell’imprenditore Alberto Mariotti, anima della concessionaria Sarma
Il referendum cittadino si trasforma in un caso politico: vince il “no” in controtendenza rispetto ai dati provinciali e regionali, con un’affluenza particolarmente alta.
Referendum, Saronno “caso politico”: vince il No in controtendenza rispetto a dati provincia e regione. Con una partecipazione da record
Dopo l’accoltellamento, cresce la preoccupazione per la sicurezza: commercianti e giovani denunciano una situazione ormai fuori controllo e chiedono interventi concreti.
Saronno, dopo accoltellamento: Lava: “Situazione degenerata, giovani e commercianti lasciati soli”
La fortuna bussa con una vincita da un milione di euro al MillionDay grazie a una giocata singola, sorprendendo la comunità locale.
Ceriano Laghetto, colpo da 1 milione al MillionDay con una giocata singola
Scoperta un’attività abusiva, con intervento delle autorità che hanno disposto sanzioni e l’immediata sospensione dell’esercizio.
Mozzate, scoperta attività abusiva: sanzioni e stop immediato
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