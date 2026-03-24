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SARONNO – Martedì 24 marzo 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta stabile e soleggiata, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata e assenza di precipitazioni.

Nel dettaglio, le condizioni meteo su Saronno restano tranquille sin dalle prime ore del mattino, quando il cielo si manterrà limpido e i venti soffieranno deboli da Nord-Nordest. Nel corso del pomeriggio si assisterà a un lieve rinforzo della ventilazione, con correnti moderate provenienti da Sud-Sudest, senza tuttavia creare particolari disagi. Le temperature risultano in linea con il periodo: la minima si attesterà intorno ai 5°C, mentre la massima raggiungerà i 17°C, favorendo un clima mite e gradevole durante le ore centrali della giornata. Non sono presenti allerte meteo, e il quadro generale resta stabile e privo di fenomeni significativi.

La situazione si inserisce in un contesto più ampio dominato da un campo di alta pressione che interessa tutta la Lombardia, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato. Anche nelle aree limitrofe, come Milano, Varesotto e le zone prealpine, si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, con ventilazione debole e temperature in lieve aumento nelle ore diurne.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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