Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Tu@Saronno in merito alla vittoria del no al referendum della giustizia e del risultato di Saronno.

La vittoria del NO al referendum sulla giustizia, che andava a cambiare diversi articoli della Costituzione, si presta a una serie di riflessioni che riguardano sia lo scenario politico italiano sia la nostra Saronno.

A livello nazionale, i dati sono due. Il primo è un’affluenza molto alta (imparagonabile agli altri referendum), segno che sia l’assenza di quorum sia il tema in discussione abbiano portato le persone a decidere di votare. Il secondo la sconfitta politica dell’attuale governo che, nonostante abbia aperto il fronte del Sì a realtà che di solito guardano al centrosinistra, è andato sotto di una percentuale di voti molto distante dai numeri che riportano i sondaggi politici nazionali, che danno (o a questo punto darebbero) la Meloni e i suoi in netto vantaggio sulle opposizioni.

Venendo a Saronno, siamo invece molto felici di tutti i dati di questo referendum, in primis per l’affluenza. La nostra città ha dimostrato un grande senso civico votando con la più alta percentuale della provincia di Varese (quasi il 68%), a dimostrazione di un’attenzione alla politica ben radicata. Quale che fosse stato il risultato finale, questo sarebbe stato di per sé già un dato molto positivo, perché la politica funziona meglio quando partecipano tutti.

Ma ci fa ancora più piacere che il fronte del no abbia vinto con percentuali molto simili all’esito del ballottaggio delle ultime Amministrative, che ha visto la nostra sindaca Ilaria Pagani affermarsi sul candidato del centrodestra unito, un colpo di scena sicuramente per molti inaspettato lo scorso anno.

Questi risultati senza dubbio testimoniano una vocazione dell’elettorato verso il centrosinistra, i temi che solleva e come propone di affrontarli.

Amministrare è sempre molto difficile, servono impegno, attenzione, ascolto, visione e la capacità di lavorare insieme. Questo risultato, che in qualche modo conferma il sentimento della città, deve farci sentire ancora più responsabili nel farlo al meglio che possiamo cercando di concretizzare attraverso l’azione politica la Saronno di domani.

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