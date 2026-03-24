Città

SARONNO – “Il risultato del referendum non mi sorprende, ma mi convince sempre più del bisogno disperato di dare rappresentanza a chi vuole che il Paese cambi e che oggi si trova intrappolato tra gli opposti estremismi di destra e sinistra. Siamo stati chiamati ad esprimerci su una riforma costituzionale che prevedeva la separazione delle carriere e dei relativi Csm di magistrati giudicanti e pubblici ministeri, un sistema di indebolimento delle correnti e un’Alta Corte disciplinare autonoma, in linea con il principio del giusto processo”.

Inizia così la nota di Francesco Ricca di Azione in merito al risultato del referendum costituzionale.

“Personalmente, mi ero espresso a favore di questa riforma, così come aveva fatto Azione a livello nazionale e come, nel corso degli ultimi anni, avevano già fatto moltissimi esponenti del riformismo e del liberalismo italiano. Ma, per colpa di una politica irresponsabile, anche questa occasione è stata sprecata.

La colpa è stata soprattutto di una destra ingiustificabile, che è riuscita nell’assurda impresa di prendere una riforma che fa parte storicamente del bagaglio culturale del riformismo italiano e trasformarla in una clava da utilizzare contro la sinistra e la magistratura.

Personalmente, ho partecipato ad alcune delle iniziative per il “sì” promosse dal centrodestra saronnese e ho assistito a uno spettacolo davvero poco edificante, con promesse da spot, semplificazioni e minacce rivolte verso la parte avversa. Per non parlare di quello che gli esponenti nazionali di questa destra ci hanno regalato in questi mesi di campagna referendaria.

Di fronte a questa confusione e a questa inadeguatezza, tanti elettori ragionevoli, anche simpatizzanti e iscritti di Azione, hanno valutato troppo pericoloso esprimersi a favore della riforma, comprensibilmente spaventati dall’irresponsabilità di simili proponenti.

Poteva, poi, la sinistra risparmiarsi in questa occasione la sua ennesima battaglia partigiana contro la dittatura imminente? Ed ecco quindi, anche dall’altra parte, una serie di mistificazioni e di slogan per mobilitare le masse. “La costituzione non si tocca”, coro da stadio tanto assurdo quanto efficace, falso sia storicamente che tecnicamente. Ma che importa? In fondo il fine giustifica i mezzi. Meglio nascondere la verità dietro facili filastrocche e ritrovarsi poi tutti in piazza a cantare “bella ciao” che farsi carico del compito dei riformisti: riformare il Paese, mettendo al centro l’interesse dei cittadini. E non conservare lo status quo, mettendo al centro il calcolo elettorale.

A Saronno hanno votato “sì” oltre 9500 cittadini, pari al 47% degli elettori. Io sono uno di questi. Ma il mio giudizio su questa destra, su questa sinistra e sulla loro gestione irresponsabile anche di questo referendum è estremamente negativo. Tra le colpe che imputo loro, adesso, si aggiunge anche questa: aver fatto perdere un’altra occasione per crescere all’Italia”.

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