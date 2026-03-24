Città

SARONNO – “Il risultato del referendum a Saronno è un segnale forte e chiaro. La nostra città si distingue come unica realtà della provincia di Varese in cui prevale il “No”, accompagnato da una partecipazione molto alta: un dato che dimostra quanto i cittadini sentano il valore del voto e il peso delle scelte”.

Inizia così il commento della sindaca Ilaria Pagani sul risultato del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sul tema della giustizia.

“Non è un risultato da leggere in modo superficiale o ideologico. È, piuttosto, l’espressione di una comunità attenta, che chiamata al voto, valuta con autonomia e senso critico. Come amministrazione, accogliamo questo esito con rispetto. L’alta affluenza è un patrimonio democratico importante, e il messaggio che arriva dai cittadini è chiaro: chiedono serietà, chiarezza e responsabilità. Su questa base continueremo a lavorare, per una Saronno che sappia rappresentare tutti e affrontare con responsabilità le sfide future”.

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