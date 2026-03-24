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Quando pensiamo allo spreco alimentare, immaginiamo spesso il momento in cui il cibo viene buttato. In realtà, il problema nasce molto prima: nel carrello. Secondo l’UNEP Food Waste Index Report 2024, nel 2022 sono state sprecate 1,05 miliardi di tonnellate di cibo, pari a circa 132 kg per persona. Il dato più rilevante è che il 60% dello spreco avviene nelle famiglie. Questo significa che le decisioni prese durante la spesa influenzano direttamente quanto cibo verrà consumato o buttato. Quantità sbagliate, acquisti impulsivi e cattiva pianificazione rendono il carrello il punto critico dello spreco alimentare domestico e del suo impatto ambientale.

Perché sprechiamo cibo: gli errori più comuni quando facciamo la spesa

Molto spreco nasce da abitudini apparentemente innocue. Il primo errore è fare la spesa senza una lista. Senza un riferimento preciso, si tende a comprare più del necessario o duplicare prodotti già presenti in casa. Il secondo è acquistare quantità eccessive, spesso per ottimismo o per paura di restare senza.

Un terzo errore riguarda la confusione tra le date in etichetta. La Commissione Europea spiega che molti consumatori interpretano in modo errato la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro”, che indica qualità e non sicurezza, contribuendo allo spreco evitabile.

Infine, gli acquisti impulsivi, favoriti da promozioni o esposizioni strategiche, portano a comprare prodotti non pianificati. Senza un utilizzo previsto, questi alimenti hanno maggiori probabilità di deteriorarsi prima del consumo.

Partire da un piano: controllare, programmare, decidere

Ridurre lo spreco inizia prima di uscire di casa. Il primo passo è controllare frigorifero, freezer e dispensa. Questo semplice gesto evita acquisti duplicati e aiuta a utilizzare ciò che è già disponibile.

Il secondo passo è pianificare i pasti in modo realistico. Non serve programmare ogni dettaglio, ma avere un’idea chiara dei pasti principali permette di comprare quantità adeguate. La FAO sottolinea che la gestione consapevole degli acquisti è una delle strategie chiave per ridurre perdite e sprechi alimentari.

Infine, la lista della spesa trasforma le intenzioni in azione concreta. Aiuta a rimanere focalizzati e a evitare deviazioni inutili. Anche l’UNEP evidenzia che gran parte dello spreco domestico deriva da decisioni prese nella fase di acquisto, non di consumo. Pianificare significa ridurre l’incertezza e aumentare il controllo su ciò che verrà realmente utilizzato.

Comprare meno ma meglio

Una delle strategie più efficaci è ridurre le quantità acquistate. Comprare meno non significa rinunciare, ma adattare la spesa alle reali esigenze della propria famiglia.

Spesso il consumo reale è inferiore alle aspettative. Cambiamenti di programma, pasti fuori casa o preferenze variabili rendono difficile prevedere con precisione. Acquistare quantità più contenute riduce il rischio che il cibo resti inutilizzato.

Secondo l’UNEP, circa il 19% del cibo disponibile ai consumatori viene sprecato. Questo indica che una parte significativa degli acquisti non viene mai consumata.

Comprare meglio significa anche scegliere prodotti con una durata compatibile con il proprio ritmo di consumo. Non tutti gli imballaggi sono negativi: alcuni proteggono il cibo e ne prolungano la conservazione. L’obiettivo non è eliminare le confezioni, ma acquistare in modo proporzionato e consapevole.

Comprare sfuso: meno plastica e meno spreco

Il cibo sfuso offre un vantaggio concreto: permette di scegliere la quantità precisa. Questo riduce il rischio di eccedenze e aumenta la probabilità che tutto venga consumato.

Ad esempio, acquistare solo la quantità necessaria di riso, frutta secca o cereali evita che grandi confezioni restino aperte per mesi. Questo approccio migliora il controllo e riduce lo spreco alimentare domestico. Anche comprare su un e-commerce di prodotti sfusi come Senzafronzolisfuseria.it rappresenta uno dei passi più efficaci per rendere la spesa più consapevole, perché consente di selezionare solo ciò che serve davvero, evitando accumuli inutili e riducendo gli imballaggi.

C’è anche un beneficio ambientale. Secondo Eurostat, ogni cittadino europeo genera in media 35,3 kg di rifiuti da imballaggi plastici all’anno, ma solo 14,8 kg vengono riciclati. Ridurre gli imballaggi significa ridurre rifiuti e risorse utilizzate.

La Ellen MacArthur Foundation evidenzia che i modelli basati su riuso e sistemi senza imballaggi possono contribuire a diminuire l’impatto ambientale e migliorare l’efficienza delle risorse.

Comprare sfuso non è sempre possibile per tutti i prodotti, ma quando disponibile rappresenta una leva efficace per allineare acquisto, consumo reale e riduzione della plastica.

Resistere alle offerte e alle confezioni grandi

Le offerte possono sembrare vantaggiose, ma non sempre portano a un risparmio reale. Le promozioni su grandi quantità incentivano acquisti superiori alle necessità.

Uno studio sul ruolo delle dimensioni delle confezioni evidenzia che pack size più grandi aumentano il rischio di spreco, perché rendono più difficile consumare tutto il prodotto in tempo.

Questo non significa evitare tutte le offerte. Se il prodotto è conservabile a lungo o viene consumato regolarmente, la promozione può essere utile. Il punto è valutare il consumo reale. Il vero risparmio non è pagare meno al momento dell’acquisto, ma evitare di buttare ciò che è stato pagato.

Cambiare mentalità: la spesa come scelta consapevole

Ridurre lo spreco richiede un cambiamento di prospettiva. La spesa non è solo un’azione automatica, ma una decisione con conseguenze economiche e ambientali.

I dati UNEP mostrano che la maggior parte dello spreco avviene nelle case. Questo significa che le scelte individuali hanno un impatto concreto.

La FAO sottolinea che comportamenti di consumo più responsabili sono essenziali per migliorare la sostenibilità dei sistemi alimentari globali.

Ogni acquisto rappresenta una previsione sul futuro consumo. Più questa previsione è realistica, minore sarà lo spreco.

La spesa consapevole non richiede perfezione, ma attenzione. Piccoli cambiamenti nelle abitudini possono ridurre significativamente le perdite domestiche nel tempo.

Ridurre lo spreco alimentare inizia dalla spesa. Pianificare, comprare quantità realistiche e scegliere lo sfuso quando possibile aiuta a evitare eccedenze e ridurre la plastica. Il carrello è uno strumento decisionale. Usarlo con maggiore consapevolezza permette di risparmiare, sprecare meno e contribuire a un sistema alimentare più sostenibile.