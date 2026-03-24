Città

SARONNO – Sabato 21 marzo, al museo della Ceramica Gianetti di Saronno, si è tenuta la presentazione del volume “Häusmaler e porcellana in Europa. Alchimia, arte, estro“, scritto da Alessandro Biancalana e dedicato alla storia delle decorazioni su porcellana in ambito europeo. L’incontro si è svolto alle 11 nella sede del museo di via Carcano, calla presenza di studiosi, appassionati e rappresentanti del territorio.

La presentazione è stata introdotta da Mara De Fanti, che ha illustrato i contenuti del volume e il percorso di ricerca alla base della pubblicazione. Il libro ha affrontato il tema degli Häusmaler, i decoratori indipendenti attivi soprattutto tra Seicento e Settecento nella lavorazione della porcellana europea, soffermandosi sugli aspetti tecnici, artistici e storici di una produzione ritenuta di particolare interesse nel settore ceramico.

All’incontro ha assistito anche Luigi Negri, ex parlamentare del territorio e antiquario specializzato in questo ambito collezionistico. La sua presenza è stata letta come un segnale di attenzione verso un appuntamento culturale che ha richiamato interesse anche oltre il contesto locale.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato come il museo saronnese rappresenti un punto di riferimento riconosciuto per lo studio della ceramica, grazie alla raccolta conservata e all’attività scientifica sviluppata negli anni. La collezione del museo comprende manufatti di rilievo e continua a costituire un elemento di interesse per studiosi e appassionati del settore.

L’appuntamento si è concluso con un momento di confronto tra i presenti sui temi affrontati nel volume e sul ruolo delle collezioni museali nella conservazione e divulgazione della cultura ceramica.

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