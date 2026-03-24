Comasco

SARONNO / COMO – Momenti di forte pericolo nel primo pomeriggio di domenica 22 marzo sull’autostrada A9 Saronno-Como, dove tre ragazzini sono stati visti attraversare a piedi la carreggiata all’altezza di Fino Mornasco. A riportare l’episodio è il quotidiano online Qui Como, che ha raccolto la segnalazione di una lettrice arrivata in tempo reale alla redazione intorno alle 13.40. Secondo quanto riferito, i tre giovani correvano tra le corsie dell’autostrada, in una situazione estremamente rischiosa sia per loro sia per gli automobilisti in transito. Non è stato possibile documentare la scena con fotografie proprio per la rapidità dell’accaduto e per la pericolosità della situazione. Restano inoltre incerti i motivi del gesto: non è chiaro se si sia trattato di una bravata o di un tentativo di fuga.

Come sottolinea Qui Como, non si tratta di un caso isolato lungo l’A9. Già lo scorso ottobre un uomo era stato ripreso mentre attraversava l’autostrada in stato di agitazione, tra auto e mezzi pesanti in transito. L’episodio di domenica ripropone il tema della sicurezza: attraversare a piedi un’autostrada rappresenta un comportamento estremamente pericoloso, con conseguenze potenzialmente gravissime. In questi casi, l’invito è a contattare immediatamente la polizia stradale o le forze dell’ordine.

(foto archivio)

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