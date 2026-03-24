Primo piano

SARONNO – Dalla protezione civile alla videosorveglianza, passando per Focris e due mozioni politiche: sono questi i temi al centro del prossimo consiglio comunale. L’assemblea cittadina è convocata in seduta straordinaria per martedì 24 marzo alle 20 nella Civica Sala Consiliare “Dott. A. Vanelli” in piazza Santuario 7. Una riunione con diversi punti all’ordine del giorno, tra aggiornamenti tecnici e atti di indirizzo politico.

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Tra i passaggi principali figura l’aggiornamento 2026 del Piano di Protezione Civile Comunale, documento operativo per la gestione delle emergenze sul territorio. In discussione anche il nuovo regolamento per i sistemi di videosorveglianza comunale, tema legato alla sicurezza urbana.

Sul fronte amministrativo è previsto l’adeguamento normativo relativo alla riforma del terzo settore con la cessazione della disciplina delle Onlus per la Fondazione Focris, passaggio necessario per l’allineamento alle nuove disposizioni nazionali.

Non mancano le mozioni. La prima, presentata dai consiglieri di Forza Italia Rienzo Azzi, Agostino De Marco, Lorenzo Azzi e dal consigliere indipendente Luca Amadio, riguarda un messaggio di solidarietà alle forze dell’ordine per i fatti avvenuti a Torino. La seconda, firmata dal capogruppo della Lega Lombarda Raffaele Fagioli, propone la revisione del regolamento del verde pubblico e privato.

In apertura di seduta è prevista, come di consueto, l’approvazione dei verbali delle precedenti riunioni.

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