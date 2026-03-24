SARONNO – Il degrado urbano è tale che anche in una piccola area come piazza Tricolore, nel parcheggio della Posta, nel weekend sono stati raccolti cinque sacchi pieni di rifiuti in poche ore.

È il bilancio dell’iniziativa “Puliamo il mondo 2026” che si è svolta nei giorni scorsi e che ha coinvolto diversi volontari impegnati nella pulizia della zona. Nonostante lo spazio limitato, la quantità di materiale recuperato è stata significativa: cartacce, mozziconi di sigaretta, bottiglie di vetro e perfino residui edili, presenza ormai frequente nelle operazioni di pulizia urbana.

L’attività rientra nelle iniziative di sensibilizzazione ambientale che puntano a coinvolgere i cittadini nella cura degli spazi pubblici e nel rispetto del territorio.

Un ringraziamento è stato rivolto a tutti i volontari che hanno partecipato. Gli organizzatori invitano anche a proporre nuovi luoghi della città dove organizzare le prossime attività partecipative di pulizia.

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