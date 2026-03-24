Saronno, in Santuario la benedizione delle melagrane per messa solenne dell’Annunciazione
24 Marzo 2026
La celebrazione rientra nella festa del voto, ricorrenza storica molto sentita a Saronno che richiama la liberazione della città dalla peste avvenuta 449 anni fa. Un evento che nel tempo è diventato parte dell’identità locale, capace di unire dimensione religiosa e memoria collettiva.
Le melograne, protagonista della novità di questa edizione, è un simbolo radicato nella tradizione cristiana e presente anche nelle decorazioni del Santuario. Nella simbologia religiosa richiama fertilità, abbondanza e amore ed è strettamente legato alla figura della Madonna, rendendo il rito ancora più significativo nel contesto dell’Annunciazione.
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