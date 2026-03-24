Città

SARONNO – Novità nell’ambito della festa del voto che si rinnova per la 449° volta: mercoledì 25 marzo al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli viene introdotta la benedizione dei frutti del melograno, richiamando un simbolo già presente da quasi un secolo accanto alla Madonna di Saronno. I frutti del melograno, infatti, compaiono nei graffiti realizzati negli anni Trenta del Novecento, quando il beato cardinale Alfredo Ildefonso Schuster collocò la Madonna dei Miracoli nell’attuale nicchia del Santuario. Un elemento decorativo che diventa ora anche segno liturgico all’interno della celebrazione. Il programma della giornata prevede alle 17.15 il rosario con il canto delle litanie, seguito alle 18 dalla messa solenne dell’Annunciazione. Al termine della funzione è prevista la benedizione dei frutti del melograno.

La celebrazione rientra nella festa del voto, ricorrenza storica molto sentita a Saronno che richiama la liberazione della città dalla peste avvenuta 449 anni fa. Un evento che nel tempo è diventato parte dell’identità locale, capace di unire dimensione religiosa e memoria collettiva.

Le melograne, protagonista della novità di questa edizione, è un simbolo radicato nella tradizione cristiana e presente anche nelle decorazioni del Santuario. Nella simbologia religiosa richiama fertilità, abbondanza e amore ed è strettamente legato alla figura della Madonna, rendendo il rito ancora più significativo nel contesto dell’Annunciazione.

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