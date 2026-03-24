Cronaca

SARONNO – Traffico paralizzato nel primo pomeriggio per un incidente alla rotonda tra via Galli e viale Europa. Lo scontro è avvenuto oggi, martedì 24 marzo, intorno alle 13,30 e ha coinvolto due veicoli. Secondo una prima ricostruzione si è verificato l’impatto, verosimilmente per una mancata precedenza o un’incomprensione, tra un’autotreno e una vettura.

Secondo le prime informazioni, i conducenti sono rimasti illesi e non è stato necessario l’intervento dei mezzi di soccorso sanitario. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che si è occupata della gestione della viabilità e dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: si sono formate lunghe code che hanno interessato via Parma e si sono estese fino all’ingresso dell’autostrada di Origgio e Uboldo. La situazione è tornata alla normalità solo dopo la rimozione dei veicoli e il ripristino della circolazione.

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