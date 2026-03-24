Città

SARONNO – Nuovo incontro operativo per affrontare il problema dei cattivi odori nella zona sud della città e nei comuni limitrofi. I cittadini si riuniranno mercoledì 25 marzo alle 21 nella sede di Ambiente Saronno all’ex Pizzigoni di via Parini (foto). Le segnalazioni continuano ad aumentare e riguardano non solo Saronno sud, ma anche Caronno Pertusella e, più recentemente, Solaro. I residenti descrivono odori persistenti, spesso simili a pesce o erba marcia, che rendono difficile tenere le finestre aperte o restare all’aperto.

Per raccogliere le segnalazioni è stato attivato anche un gruppo WhatsApp dedicato, attraverso il quale vengono condivisi orari e intensità dei miasmi.

Il comitato, composto da cittadini, punta a organizzare in modo sistematico le segnalazioni per chiedere interventi agli enti competenti e arrivare a una soluzione definitiva a un problema segnalato da anni. L’area più colpita resta quella al confine tra Saronno e Caronno Pertusella, dove sono presenti attività legate allo smaltimento di scarti, ritenute da molti possibili cause, senza escludere altre ipotesi. Il tema dei miasmi torna periodicamente al centro dell’attenzione: negli anni sono stati avviati controlli e segnalazioni, ma senza risultati risolutivi. L’incontro del 25 marzo è stato pensato per concretizzare il comitato a partire dal lavoro sulle statuto.

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