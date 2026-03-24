Softball

CARONNO PERTUSELLA – Si è conclusa la Coppa Prealpi A, alla 31′ edizione: nella gara decisiva Joudrs Praga (Repubblica Ceca) ha superato Pianoro per 2-1. L’evento è quello che tradizionalmente apre la stagione del softball e si è tenuto lo scorso fine settimana sui diamanti di Caronno Pertusella e Bollate.

Le migliori atlete

Felicia Di Pancrazio del Pianoro è stata infine premiata come miglior battitore, Anna Zoulova delle Joudrs come miglior lanciatrice, Mvp è stata Sara Vontsurikov delle Joudrs.

Classifica

Joudrs Praga (Repubblica Ceca), Pianoro, Sabat Praga (Repubblica Ceca), Tex Town tigers (Paesi bassi). Rheavendors Caronno Pertusella, New Bollate, Mkf Saronno, Quick Mill Bollate, Legnano.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

23032026