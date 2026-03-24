Solaro

SOLARO – L’Amministrazione comunale di Solaro ringrazia tutti i partecipanti alla Giornata ecologica di primavera organizzata al Parco Vita lo scorso fine settimana. Per primi i cittadini che hanno scelto di dedicare il loro tempo alla comunità ed alla natura, e con loro gli ecovolontari, i responsabili dell’ufficio tecnico comunale, dell’azienda partecipata Servizi comunali e dell’Extrachiosco per il rinfresco finale.

Come sempre la Giornata ecologica rappresenta un punto di partenza verso una consapevolezza più ampia. Importantissimo tutelare il verde e proseguire come sempre con le manutenzioni previste, ma anche sensibilizzare la cittadinanza a dare il proprio contributo, non solo con iniziative straordinarie come questa, ma anche nel prendersi cura della natura, evitando gli abbandoni e rispettando le aree comuni ed il lavoro di chi se ne occupa. “Arriva la bella stagione: godiamoci tutti insieme le bellezze naturali del territorio, rispettandole ogni giorno!” l’invito del Comune.

(foto di gruppo per i partecipanti alla Giornata ecologica)

24032026