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TRADATE – Nuovo appuntamento con il “caffè filosofico” alla Biblioteca civica Frera di via Zara 37. Giovedì 26 marzo alle 20.30 è in programma l’incontro dal titolo “Che cos’è la relazione?”, a cura di Antonia Chiappini Bedi.

L’iniziativa, inserita nel ciclo di incontri di filosofia proposti dalla biblioteca, si terrà nella sala conferenze della struttura e sarà dedicata al tema delle relazioni umane, prendendo spunto dalle riflessioni del filosofo Spinoza.

Nel corso della serata si affronteranno diversi interrogativi legati ai rapporti tra le persone: il significato del condividere, del dare e del ricevere nelle relazioni – da quelle familiari, come genitore e figlio, a quelle tra insegnante e allievo, amici o partner. Si rifletterà inoltre sulla natura delle relazioni, se simmetriche o asimmetriche, e sul legame tra il gesto del dare e la solidarietà. L’incontro approfondirà anche le dinamiche emotive che accompagnano lo scambio nelle relazioni, interrogandosi su cosa si prova quando si dona o si riceve e sulla capacità di riconoscere ciò che viene offerto, anche nelle esperienze quotidiane.

Il “caffè filosofico” propone un dialogo interattivo, pensato per favorire il confronto e la riflessione personale attraverso l’ascolto e lo scambio di idee. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca Frera al numero 0331841820 o all’indirizzo mail [email protected].

(foto archivio: un precedente evento alla Frera)

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