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SARONNO – Grandi notizie da Ancona, questo fine settimana, dove l’atleta Fabio Serafini della Osa Saronno si è laureato campione italiano indoor Fisdir sui 60 metri piani categoria Senior II1! Fabio ha vinto la medaglia d’oro vincendo in finale con il bellissimo tempo di 7,54, battendo di pochissimo – solo 1 e 2 decimi di secondo! – Gaetano Schimenti e Mario Bertolaso, atleti della Nazionale Italiana Fisdir.

Fabio, che era alla sua prima partecipazione a una gara nazionale e alla seconda gara in assoluto da agonista, ha dimostrato di avere delle potenzialità su distanze anche più lunghe dei 60, vincendo la gara con una progressione notevolissima negli ultimi 20 metri, facendo così ben sperare per le distanze outdoor dei 100 e 200. Una grande soddisfazione per Fabio e per tutto lo staff Fisdir della Osa Saronno Libertas, che da ormai diversi anni lavora con grande attenzione e ottimi risultati con atleti disabili, portando avanti importanti percorsi d’inclusione culminati, in questo caso, anche con un grande risultato sportivo.

(foto: l’atleta saronnese)

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