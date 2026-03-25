Comasco

LOMAZZO – Auto distrutta dalle fiamme nella notte in A9: l’incendio ha visto il conducente allontanarsi con prontezza infatti non si registrano feriti ne intossicati.

L’allarme è scattato oggi, mercoledì 25 marzo, alle 00.40 nel tratto autostradale in direzione nord, poco prima dell’area di servizio. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno trovato la vettura già completamente avvolta dal fuoco.

La parte anteriore dei veicolo è stata devastata dall’incendio, con il vano motore completamente carbonizzato e fumo ancora denso al momento delle operazioni di spegnimento. I pompieri hanno lavorato a lungo con le manichette per raffreddare la carcassa ed evitare la ripresa delle fiamme, mentre un mezzo di supporto illuminava la carreggiata.

L’auto è stata ridotta a un relitto e si trovava ferma sulla corsia di emergenza, a ridosso del guardrail. Non risultano persone coinvolte né feriti, circostanza che ha evitato conseguenze più gravi.

Diverse le auto di passaggio che hanno rallentato per vedere cosa stesse succedendo. Le cause del rogo non sono ancora note e saranno oggetto di accertamenti.

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