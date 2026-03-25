Groane

CESANO MADERNO – La città di Cesano Maderno sempre più moderna, attrattiva e con sevizi efficienti: da oggi apre uno spazio coworking gratuito nell’incantevole scenario di palazzo Arese Borromeo.

Al piano terra della dimora seicentesca sono state predisposte 32 postazioni, di cui due adatte a persone con disabilità, oltre ad una piccola sala dove poter partecipare a riunioni da remoto, connessione internet gratuità in modalità wi-fi, prese di ricarica e servizi sanitari.

Sarà fruibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.30 senza prenotazioni e rappresenta una opportunità logistica, ma anche sociale per favorire lo scambio di competenze tra generazioni e professioni diverse. Destinato ai giovani, ai lavoratori, ai cesanesi ma anche ai non residenti, è stato inaugurato oggi dal sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, dal Vicesindaco con delega all’Innovazione Francesco Romeo, dall’Assessora alla Cultura Martina Morazzi e dall’assessore ai Lavori Pubblici Manuel Tarraso.

“Una nuova opportunità che mettiamo a disposizione di tutti quei lavoratori che cercano spazi attrezzati destinati al coworking per svolgere attività da remoto. Questo spazio è stato riqualificato e reso funzionale grazie anche all’impegno dell’Assessore Manuel Tarraso – ha dichiarato il sindaco Gianpiero Bocca– Rappresentava un impegno preso con la cittadinanza nel nostro mandato elettorale e lo stiamo rispettando, pienamente convinti che possa essere un elemento di attrattività ulteriore per la nostra città. Esperienze già consolidate in altri territori, inoltre, dimostrano come spazi di lavoro free possano anche aiutare l’economia locale, trasformando il “lavoro a distanza” in occasione e garantendo a tutti gli stessi strumenti per competere nel mercato. In una location d’eccezione inauguriamo un’area interamente destinata a chi cerca un luogo funzionale e stimolante dove sviluppare le proprie idee”.

“Dall’arrivo del Covid – ha spiegato l’assessora Martina Morazzi – il mondo del lavoro è cambiato in maniera significativa. Sempre più professionisti hanno accesso al cosiddetto lavoro agile, la volontà di aprire uno spazio di coworking all’interno di Palazzo Arese Borromeo nasce anche da qui: voler mettere a disposizione della cittadinanza degli spazi di lavoro che incentivino condivisione, socialità e aggregazione. Abbiamo sempre immaginato un Palazzo “aperto” anche ad altre esperienze, da qui nascono progetti come le “Residenze Artistiche”, avviate da alcune settimane e adesso il nuovo spazio coworking. Siamo convinti che l’iniziativa troverà ampia adesione perché sono molte le persone, nella nostra città e non solo, alla ricerca di spazi dedicati. L’integrazione delle postazioni di lavoro all’interno di un contenitore d’arte e cultura nasce dalla volontà di trasformare il patrimonio storico in un bene vivo e produttivo”.

“Un nuovo servizio per la comunità nell’ambito degli importanti investimenti che abbiamo sostenuto in materia di innovazione e potenziamento delle opportunità digitali – ha detto il vicesindaco Francesco Romeo -. L’apertura dello spazio lavoro è consequenziale al potenziamento della rete wifi realizzata al Pab ed in altri edifici comunali e che oggi mette a disposizione degli utenti i servizi di accesso internet gratuiti nella maggior parte delle zone della struttura. Sarà uno spazio ad accesso libero, non solo lavorativo ma anche di connessione sociale dove poter scambiare esperienze, conoscenze e idee”.

Alcune informazioni tecniche sullo spazio Coworking

Lo spazio lavoro sarà aperto ed utilizzabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.30. Per fruire gli spazi non è necessaria la prenotazione. L’accesso al servizio è consentito all’utente mediante l’utilizzo di apposite credenziali che saranno richieste e generate durante l’autenticazione. 32 postazioni attrezzate, 2 adatte a persone con disabilità: con scrivanie, prese di corrente e tutto il necessario per garantire l’operatività immediata. Accessibilità e gratuità: il servizio è completamente gratuito, con connessione wifi ed è pensato per chiunque necessiti di uno spazio di lavoro flessibile.

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