Saronnese

CISLAGO – L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che Poste Italiane ha comunicato la prossima chiusura temporanea dell’Ufficio postale di Cislago, per consentire l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Secondo quanto riferito dall’Azienda, gli interventi previsti sono di natura strutturale e tecnologica e finalizzati alla trasformazione dell’ufficio in un moderno centro di servizi digitali, in linea con gli standard dei principali uffici urbani.

Il sindaco Stefano Calegari, preso atto della durata significativa dei lavori e dei conseguenti disagi per la cittadinanza, ha richiesto formalmente a Poste Italiane di valutare soluzioni alternative temporanee, quali l’attivazione di un ufficio postale mobile; l’utilizzo di spazi comunali per garantire la continuità dei servizi; lo spostamento ​definitivo delle attività in altra sede idonea. Tuttavia, ricordano dal Comune, “Poste Italiane ha comunicato l’impossibilità di accogliere tali proposte​ – quali un ufficio temporaneo presso locali messi a disposizione dell’Amministrazione o l’utilizzo di un ufficio postale mobile​ – ribadendo che la chiusura temporanea è necessaria per la complessità degli interventi previsti.​ L’Azienda ha inoltre assicurato che verrà fornito un preavviso di almeno 10 giorni prima dell’avvio dei lavori e della conseguente chiusura dell’ufficio. L’Amministrazione comunale, esprimendo preoccupazione per i disagi che questa situazione potrà arrecare ai cittadini, continuerà a monitorare attentamente l’evolversi della situazione e si impegna a informare tempestivamente la popolazione su ogni aggiornamento ricevuto”.

(foto archivio: l’ufficio postale di Cislago)

25032026