Saronnese

CISLAGO – Arriva per la prima volta nel territorio varesino “Penuria Padana”, il monologo in musica del giornalista e scrittore Stefano Liberti, presentato lo scorso ottobre al Festival di Internazionale a Ferrara. Lo spettacolo sarà in scena sabato 28 marzo, alle 21 all’auditorium L’Angolo dell’Arte di Cislago in via Stazione.

Le serate sono organizzate dal distretto di Economia Solidale di Varese (Des Varese) e da Aequos cooperativa di gruppi di Acquisto solidale con sede a Uboldo, in collaborazione con i comuni di Varese e Cislago. L’ingresso è gratuito, con donazione libera.

“Penuria Padana” è un racconto teatrale che unisce giornalismo d’inchiesta, musica e immagini. Sul palco, insieme a Liberti, il violoncellista Pasquale Filastò e la voce e percussioni di Fabia Salvucci accompagnano una narrazione intensa e poetica sulla crisi della Pianura Padana, uno dei territori più produttivi ma anche più fragili d’Europa.

Attraverso storie vere raccolte durante un viaggio-inchiesta tra Lombardia ed Emilia-Romagna – tra alluvioni, cambiamenti climatici e difficoltà dell’agricoltura contemporanea – lo spettacolo dà voce a coltivatori e agricoltori che resistono alle logiche dell’agroindustria e alla terra vista sempre più come un asset finanziario. Dai campi di riso della Lomellina ai frutteti colpiti dall’alluvione in Romagna, emergono testimonianze che raccontano non solo una crisi, ma anche la possibilità di percorsi alternativi, più rispettosi dei territori e delle comunità.

L’autore, Stefano Liberti, è giornalista d’inchiesta, scrittore e film-maker. Da anni pubblica reportage di politica internazionale su testate italiane e straniere, occupandosi in particolare di migrazioni, ambiente e geopolitica. Come regista ha diretto diversi documentari, tra cui i pluripremiati “Soyalism” ed “Escape for a Goal”. Nel 2009 ha vinto il Premio Indro Montanelli con il libro A sud di Lampedusa. Tra le sue pubblicazioni più note: I signori del cibo – Viaggio nell’industria alimentare che sta distruggendo il pianeta (2016), Il grande carrello (2019) e il recente Tropico Mediterraneo (2024).

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