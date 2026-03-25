Città

SARONNO – Ci sono stati anche i volontari della protezione civile di Saronno tra i partecipanti all’esercitazione “Campo dei Fiori 2026”, che si è svolta dal 13 al 16 marzo nell’area del parco regionale Campo dei Fiori, con attività distribuite tra Casciago, Luvinate e Barasso.

L’iniziativa ha coinvolto diverse componenti del sistema di protezione civile e ha rappresentato un’importante occasione di addestramento sul campo per testare procedure operative, coordinamento tra squadre e capacità di risposta in scenari complessi legati alla gestione delle emergenze ambientali e territoriali. In particolare, i saronnesi presenti erano 25, impegnati tra segreteria, cucina e cantieri d’emergenza.

All’esercitazione hanno preso parte anche altre realtà istituzionali e associative del volontariato, con il supporto dei Comuni coinvolti e delle strutture territoriali di coordinamento.

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