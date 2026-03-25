Cronaca

TURATE – Ampio intervento delle forze dell’ordine nella mattinata di ieri nei boschi tra Turate, Lomazzo e Cantù, dove diversi cittadini hanno notato un massiccio dispiegamento di mezzi e uomini impegnati in un’operazione contro lo spaccio. In campo decine di pattuglie dei carabinieri della compagnia di Cantù, coordinate dal maggiore Christian Tapparo, con il supporto dei militari dei Cacciatori, reparti specializzati negli interventi in aree boschive e difficili da raggiungere. L’operazione si è concentrata nelle zone ritenute più sensibili, da tempo al centro di segnalazioni.

A rendere ancora più visibile l’intervento è stato anche l’impiego di un elicottero, decollato da Lomazzo, che ha sorvolato l’area per diverse ore fornendo supporto alle attività a terra. Si tratta di un’azione inserita nel piano di controlli rafforzati sul territorio, con particolare attenzione alle aree boschive indicate dai residenti come luoghi frequentati da pusher e consumatori.

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