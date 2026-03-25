Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di Carlo Mazzola in replica all’analisi del risultato elettorale di Alberto Paleardi.

Caro Alberto,

(per forma di galateo, più che per l’affetto che un tempo ti riservavo, ma senza rancore), ho letto la tua analisi sull’esito del referendum sulla giustizia del 23 marzo. Un’analisi che definire fantasiosa è forse riduttivo, ma che merita comunque una risposta, se non altro per chiarezza verso chi legge.

Parto da un punto fermo: nessuno, a cominciare dal sottoscritto, mette in discussione il risultato del voto. Proprio per questo, stupisce il tentativo di trasformare un dato politico in un racconto allusivo, poco comprensibile al pubblico ma evidentemente molto mirato. Il meccanismo è quello noto del “dire nuora perché suocera intenda”. E, per evitare equivoci, la “suocera” – nell’immagine un po’ grottesca che hai evocato – sarei io.

Vengo al punto. Parli di un presunto “duo Gilli e Librandi”. È la prima volta che questa definizione compare nel dibattito pubblico. Perché duo? Perché non trio, quartetto o gruppo, includendo le tante persone che, a vario titolo, hanno partecipato alla campagna referendaria e fanno parte di Forza Italia?

La risposta, temo, è fin troppo semplice: perché entrambe sono persone a me care. E tu lo sai bene, visto che in passato non esitavi a chiedermi occasioni di incontro con loro. Se hai qualcosa da contestare a me, fallo pure – anche con durezza, non mi offendo né mi sottraggo al confronto. Ma lascia fuori chi non c’entra nulla.

Proviamo però, per onestà, a seguire la logica della tua tesi. Librandi è lontano da Saronno da quasi un anno. Gilli è sempre meno presente in città e, tra i diversi momenti pubblici a sostegno del referendum, ha partecipato a un solo incontro, con un intervento di circa mezz’ora. Davvero vogliamo sostenere che due persone, fisicamente distanti e con un coinvolgimento così limitato, siano determinanti per l’esito del voto? È una ricostruzione che non regge. Né sul piano politico, né su quello logico.

A questo punto, diventa difficile non vedere ciò che appare evidente: non siamo di fronte a un’analisi, ma a un attacco personale.

E qui permettimi una considerazione più ampia. Entrambi veniamo da una scuola politica – quella della Democrazia Cristiana – che ci ha insegnato il valore del confronto sui contenuti, sulle idee, sui programmi. Scivolare invece sul terreno delle insinuazioni e delle contrapposizioni personali non solo impoverisce il dibattito, ma rischia di alimentare divisioni inutili, quando non dannose.

Io oggi non ho incarichi né ruoli di vertice: sono un semplice militante. Ma proprio per questo mi sento libero di dire che il pluralismo di Forza Italia a Saronno, ricostruito con fatica insieme ad altri e ancora in fase di sviluppo, che ha consentito a noi liberi forti di tornare ad essere il primo partito cittadino con il 20% dei consensi, non può essere messo in discussione da polemiche di corto respiro o da pettegolezzi da bar.

Tengo anche a precisare che né Gilli né Librandi sono a conoscenza di queste righe. Anzi, probabilmente non gradiranno nemmeno che si dia seguito a questa polemica. Ma qui non è in gioco una posizione politica: è una questione umana. E per me le persone vengono prima di qualsiasi appartenenza.

Per questo ti chiedo, senza ironia: sei davvero soddisfatto di questo modo di fare politica? Non mi riferisco solo a questo episodio, ma a un atteggiamento che rischia di diventare un’abitudine.

Forse varrebbe la pena fermarsi un momento e riflettere. Non su chi colpire, ma su cosa costruire.

Carlo Antonio Mazzola

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