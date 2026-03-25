Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Chicchi di grandine che in pochi minuti trasformano l’asfalto in un tappeto bianco: è lo scenario che si è presentato stasera, mercoledì 25 marzo, intorno alle 19, quando un intenso rovescio ha colpito il paese.

La precipitazione, breve ma decisa, ha imbiancato strade e marciapiedi, creando un effetto quasi invernale e sorprendendo residenti e automobilisti. Non si segnalano al momento danni rilevanti, ma l’episodio conferma l’instabilità che sta interessando il Varesotto nelle ultime ore.

Nel resto del territorio, compresa Saronno, la serata è caratterizzata da un progressivo aumento del vento, con raffiche già in intensificazione soprattutto nella parte nord della provincia. Si registrano anche piogge a tratti e locali episodi di grandine, senza però criticità dal punto di vista idrologico.

Secondo le previsioni, nelle prossime ore il vento continuerà a rinforzarsi, con una rotazione dai quadranti sud-occidentali a quelli settentrionali e occidentali. Attese anche condizioni di tipo favonico, con aria più secca e raffiche improvvise.

Per la giornata di giovedì 26 marzo è prevista un’allerta arancione per vento forte su Varesotto e Alto Milanese, valida dalle 6 alle 21. I valori indicano venti medi tra 30 e 40 chilometri orari, con raffiche che potranno raggiungere i 70 chilometri orari nelle aree più esposte.

Il rischio principale resta quindi legato al vento, con possibili disagi alla circolazione e caduta di rami o oggetti. Pioggia e grandine si confermano fenomeni secondari e localizzati.

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