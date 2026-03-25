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SARONNO – Mercoledì 25 marzo 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi, ma con un progressivo aumento della copertura nuvolosa fino a condizioni molto nuvolose nel pomeriggio, quando sono attese deboli piogge.

Nel dettaglio, al mattino il tempo si presenterà ancora stabile e in parte soleggiato, ma già dalle ore centrali si osserverà un graduale peggioramento. Nel corso del pomeriggio sono previste precipitazioni deboli, per un accumulo complessivo intorno ai 4 mm. Le temperature resteranno su valori simili ai giorni precedenti, con una minima di circa 6°C e una massima che raggiungerà i 17°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata: al mattino soffieranno da Sud-Sudovest, mentre nel pomeriggio si disporranno da Sudovest, contribuendo a rendere l’atmosfera più dinamica. È segnalata un’allerta meteo per vento, elemento da considerare soprattutto nelle ore pomeridiane.

Il peggioramento su Saronno si inserisce in un contesto più ampio che interessa l’intera Lombardia, dove l’alta pressione lascia spazio all’ingresso di aria più umida. Questo porterà un aumento diffuso della nuvolosità e precipitazioni deboli sparse nel corso della seconda parte della giornata. Sulle pianure e nelle aree pedemontane, come Milano e il Varesotto, si prevedono condizioni simili, mentre sulle zone alpine e prealpine le piogge potranno risultare più diffuse, con fenomeni anche più intensi in serata sulle aree orientali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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