Origgio, torna la Festa della Madonnina: hobbisti, gastronomia e giochi per i più piccoli
25 Marzo 2026
ORIGGIO – Torna la tradizionale festa della Madonnina, in programma a Origgio sabato 28 marzo, con una giornata pensata per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati delle realtà associative del territorio. Ad organizzare l’evento il comune di Origgio con compartecipazione dell’oratorio, associazione Cacciatori Cascina Muschiona, corpo musicale San Marco, pub cascina Muschiona, coro Amici della Montagna.
La manifestazione prenderà il via alle 10 con l’apertura delle bancarelle di artigianato e degli spazi dedicati ai giochi per i più piccoli. A seguire apriranno gli stand gastronomici, con la partecipazione di Cascina Muschiona, che sarà presente con il proprio punto dedicato alla birra.
Nel corso del pomeriggio il programma proporrà diversi momenti musicali e di intrattenimento. Si esibirà il coro coro Amici della montagna, seguito dal concerto del corpo musicale San Marco. Alle 15.30 è previsto uno spettacolo di magia, pensato in particolare per il pubblico più giovane.
La Festa della Madonnina si conferma così un appuntamento di comunità, capace di unire tradizione, socialità e partecipazione in un contesto aperto a tutte le età.
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