LOMAZZO – Desidero esprimere grande soddisfazione nel vedere la percentuale di affluenza ai seggi che a Lomazzo è stata vicina al 65 per cento”. Così Paola Molteni, sindaca di Lomazzo in relazione alla chiamata alle urne dello scorso fine settimana per il referendum costituzionale sulla Giustizia.

Prosegue la prima cittadina

Sono davvero orgogliosa dei lomazzesi che hanno dimostrato davvero un’alta coscienza civile e voglia di partecipare al voto. E’ davvero un segno importante ed estremamente confortante vedere tanti cittadini, soprattutto fra i giovani, ripartecipare al voto che è un nostro dovere/diritto fondamentale per la tutela della democrazia. Desidero ringraziare per il loro lavoro i presidenti e gli scrutatori presenti ai seggi e gli Uffici Comunali che durante queste due giornate elettorali hanno supportato i cittadini nelle operazioni di voto. Un plauso alla responsabile e alle impiegate dell’Ufficio Anagrafe che sono state al servizio dei cittadini per le tessere elettorali e per il rinnovo delle carte d’identità, oltre che di supporto per i presidenti e gli scrutatori. Un ringraziamento va al comando di polizia locale che con i nostri agenti è stato impegnato nel supporto degli uffici e dei seggi, oltre che impegnato nel trasporto delle schede e di tutto il materiale utilizzato nei seggi. Ringrazio inoltre i carabinieri della stazione di Lomazzo per il servizio di sicurezza prestato. Grazie davvero a tutti.