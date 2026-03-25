Città

SARONNO – Aula spaccata e voto finale senza opposizioni: il Piano di protezione civile 2026 viene approvato con i soli voti della maggioranza mentre tutte le minoranze lasciano la sala dopo un duro scontro sull’iter.

Il punto arriva in consiglio comunale martedì 24 marzo con la presentazione tecnica. Viene illustrato un sistema digitale che sostituisce il piano cartaceo: cartografia satellitare, geolocalizzazione dei rischi e possibilità di inviare allerte mirate anche in base a età e nazionalità. I dati sensibili restano protetti e accessibili solo al sindaco, mentre per i cittadini sarà disponibile una versione consultabile.

Subito dopo si apre un confronto procedurale. Il consigliere indipendente Augusto Airoldi presenta la questione pregiudiziale con toni netti: “Non possiamo far finta che l’iter sia stato regolare. Ci troviamo davanti a link non accessibili nelle delibere iniziali, a un avviso di deposito che richiama una delibera di consiglio comunale inesistente e a un anticipo dei termini per gli emendamenti deciso senza motivazioni chiare. Sono elementi che rendono impossibile una valutazione consapevole e trasparente”. L’ex sindaco eletto con Saronno Civica entra anche nel merito del documento: “Parliamo di un piano che contiene circa 1.700 pagine. Non è accettabile comprimere i tempi su un atto di questa portata, peraltro senza distinguere chiaramente tra modifiche sostanziali e non sostanziali, che invece cambiano completamente il ruolo del consiglio”. Sulla stessa linea Novella Ciceroni di Obiettivo Saronno: “L’iter è stato approssimativo. Ci viene chiesto di esprimerci su un documento enorme senza il tempo necessario per studiarlo. Non è una questione politica ma di metodo: così si svuota il ruolo del consiglio comunale”.

La richiesta è chiara: sospendere e rinviare la discussione.

Ma dalla presidenza arriva il no. Il presidente Francesco Licata ribatte colpo su colpo: “Gli atti sono stati depositati il 6 marzo, quindi con 18 giorni di anticipo. I documenti erano disponibili e consultabili. Non si può sostenere che i tempi non ci siano stati”. Anche il segretario comunale Armando Passaro conferma la regolarità formale della procedura. In merito alla questione pregiudiziale, il segretario comunale ha espresso un parere tecnico chiarendo che non sussistevano i presupposti di “palese nullità” previsti dall’articolo 55 del regolamento per impedire la trattazione del punto. Nonostante ciò, il presidente del consiglio comunale Licata ha scelto di non bloccare il procedimento, disponendo comunque la discussione e la votazione della pregiudiziale in aula. Una decisione motivata come forma di “autotutela”, per garantire la massima tutela dell’atto e prevenire possibili contestazioni legate a diverse interpretazioni giurisprudenziali.

La pregiudiziale e la sospensiva, quest’ultima richiesta sia da Airoldi sia da Lorenzo Azzi, vengono respinte con 15 voti contrari e 9 favorevoli.

Si passa quindi al merito. Tra gli interventi più provocatori quello di Massimiliano D’Urso (Tua Saronno), che difende il piano e attacca le posizioni dell’opposizione: “Qui non siamo davanti a un testo improvvisato ma a uno strumento tecnico costruito da professionisti, che recepisce normative regionali e aggiornamenti necessari per la sicurezza della città. Vi assumete voi la responsabilità di lasciare la città senza questo strumento?”. D’Urso insiste sui tempi: “Diciotto giorni non sono pochi, soprattutto considerando che gran parte del documento è composta da dati tecnici, elenchi e coordinate. Il cuore del piano è chiaro e leggibile. Dire che non si riesce a esprimere un giudizio è una scelta politica, non una difficoltà reale”. E aggiunge: “Non approvare oggi questo piano significa lasciare la città con uno strumento superato. La protezione civile non è un terreno su cui fare ostruzionismo. Qui si parla di sicurezza, di gestione delle emergenze, di tutela dei cittadini. Continuare a sollevare pregiudiziali su aspetti formali, dopo che il segretario ha certificato la legittimità degli atti, rischia di diventare un modo per non entrare nel merito. E questo non è un servizio alla città”.

Nonostante il confronto, le posizioni restano distanti.

Nel momento delle dichiarazioni di voto, tutte le forze di opposizione annunciano la scelta di non partecipare alla votazione, motivando l’uscita dall’aula con un giudizio critico sull’iter e sui tempi. Luca Amadio parla apertamente di una scelta di principio: “Non accetto di essere trattato come un consigliere che non studia. Qui ci viene chiesto di votare al buio o sulla fiducia, ma il nostro compito è essere pienamente consapevoli di ciò che votiamo per conto dei cittadini”. Sulla stessa linea Augusto Airoldi, che definisce la situazione incompatibile con un voto responsabile: “L’unica responsabilità che posso assumermi in scienza e coscienza è non partecipare a questa votazione. Parliamo di un piano che riguarda la sicurezza e la vita delle persone, non può essere approvato con un iter così pasticciato e caotico”. Duro anche l’intervento di Gianpietro Guaglianone, che richiama un precedente: “Siamo davanti all’ennesimo pasticcio. Ci chiedete un atto di fede su un giga di documenti, dopo aver negato il rinvio che in altri casi, come quello di Isotta Fraschini, era stato concesso. Dopo uno sgarbo istituzionale di questo tipo, è evidente che viene meno qualsiasi possibilità di collaborazione”. Lorenzo Azzi insiste sul tema del metodo: “Non partecipiamo al voto perché c’è stata una irrispettosa confusione istituzionale. Il tempo è stato perso dalla giunta con atti sbagliati e ora si pretende di recuperarlo comprimendo i diritti del consiglio su un documento enorme”. Chiude Novella Ciceroni, che sottolinea la portata della decisione: “È la prima volta che ci viene chiesto di approvare integralmente un piano di questa complessità. Farlo senza aver verificato fino in fondo la coerenza con le normative sarebbe una grave mancanza di responsabilità verso i cittadini”.

Una posizione comune che porta tutte le minoranze a non partecipare al voto finale. Restano i consiglieri di maggioranza e il gruppo Insieme per crescere, che con Silvio Barosso annuncia voto favorevole “per fiducia nei tecnici e nei dirigenti”. Il piano viene quindi approvato all’unanimità dei 15 presenti. Un esito maturato in un clima di forte contrapposizione politica, non tanto sui contenuti ma sulla gestione di documentazione e seduta.

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