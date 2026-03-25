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TRADATE – Domenica di grande partecipazione ed emozione ad Abbiate Guazzone, dove la Comunità pastorale Santo Crocifisso ha vissuto un momento significativo nel percorso di crescita dei più piccoli.

Protagonisti della giornata sono stati i bambini della seconda elementare, che hanno ricordato con gioia il proprio Battesimo, e quelli della terza, per i quali è arrivato un passaggio importante con la consegna del Vangelo.

Un’occasione sentita non solo per i bambini, ma per l’intera comunità, che ha accompagnato i più giovani in una tappa significativa del loro cammino di fede. L’iniziativa ha rappresentato un momento di condivisione e partecipazione, sottolineando il valore del percorso educativo e spirituale proposto dalla comunità pastorale.

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