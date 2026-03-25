iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Dal 1 aprile entrano in funzione due nuovi servizi a domicilio dedicati alla gestione dei rifiuti: la raccolta della frazione verde e quella dei rifiuti ingombranti. L’iniziativa, annunciata dall’amministrazione comunale, punta a semplificare la gestione dei rifiuti per i cittadini, offrendo un servizio su richiesta direttamente al proprio domicilio.

Nel dettaglio, sarà possibile richiedere la raccolta di sfalci, potature e foglie, oltre che degli ingombranti. Gli utenti riceveranno a casa bidoni carrellati da 240 litri, fino a un massimo di tre per utenza. Il servizio prevede 24 passaggi all’anno, con ritiro direttamente al cancello. Per quanto riguarda i costi, è previsto un canone annuale di 75 euro, Iva inclusa, per un carrellato. Eventuali contenitori aggiuntivi comportano un costo di 35 euro ciascuno. Il pagamento deve essere effettuato in anticipo e non sono previsti rimborsi in caso di disdetta nel corso dell’anno. È possibile aderire in qualsiasi momento, anche dopo il mese di aprile, ma la quota resta comunque annuale.

Per iscriversi è necessario inviare il modulo di adesione insieme alla copia del bonifico all’indirizzo email [email protected]. Per informazioni è disponibile il numero verde gratuito 800 439 040 oppure lo stesso indirizzo email. L’introduzione dei nuovi servizi rappresenta un ulteriore passo nel percorso di riorganizzazione del sistema di raccolta rifiuti avviato dall’amministrazione. Un percorso partito da una situazione complessa, con un contratto di appalto scaduto al 31 dicembre 2021, e sviluppato attraverso una serie di interventi. Tra questi, nel 2025 è stata costituita Agesp Ambiente per il Territorio Srl, società dedicata ai servizi di igiene ambientale di cui il Comune è socio fondatore. È stato inoltre realizzato un nuovo polo logistico a Venegono Superiore, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio.

Negli ultimi mesi sono stati attivati anche distributori automatici per il ritiro dei sacchi della raccolta differenziata, accessibili in autonomia dai cittadini. A partire dal 1 gennaio 2026, inoltre, la raccolta dei rifiuti è passata da bisettimanale a settimanale, aumentando la frequenza dei passaggi.

Con l’avvio della raccolta a domicilio per verde e ingombranti, l’amministrazione aggiunge dunque un nuovo tassello a un progetto più ampio di miglioramento del servizio sul territorio.

25032026