Cronaca

SARONNO – Raffiche fino a 70 chilometri orari, con possibili punte anche più elevate, e una fase più intensa prevista la sera: è questo il quadro dell’allerta vento per giovedì 26 marzo nel Saronnese.

Secondo le indicazioni meteo, il vento da nord-nordovest soffia con decisione per tutta la giornata, con un’intensificazione tra le 6 e le 21. Nelle aree più esposte si registrano raffiche fino a 70 chilometri orari, ma in alcuni aggiornamenti sul Milanese e sul Saronnese non si escludono picchi fino a 90 chilometri orari.

Su Saronno il tempo resta stabile e asciutto, con cielo sereno o poco nuvoloso. L’elemento principale della giornata è quindi il vento, che può provocare disagi soprattutto nelle zone più aperte e lungo le vie alberate, con possibili cadute di rami o oggetti.

Proprio il forte vento è alla base anche di una situazione segnalata a Gerenzano. In via XX Settembre, nel tratto tra via Roma e via Trieste, è stata disposta la chiusura temporanea al traffico per la presenza di un tetto pericolante, considerato un rischio per la sicurezza pubblica.

Sul posto è previsto l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Le autorità invitano i cittadini a evitare la zona fino al termine delle operazioni, a seguire le indicazioni fornite sul posto e a utilizzare percorsi alternativi.

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