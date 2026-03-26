Basket Dr2, oggi torna in campo la Robur Saronno
26 Marzo 2026
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SARONNO – Questa sera in campo la Dr2 della Robur Saronno guidata da coach Ale Leva, obiettivo consolidarsi al vertice della classifica. Palla a due alle 21.15 con Elegy Legnano reduce dall’esorbitante vittoria con soli 36 punti concessi all’Osl di Garbagnate nello scontro diretto per le parti basse della classifica.
La Robur Saronno, in graduatoria, ha un vantaggio di un paio di vittorie ma deve ancora sigillare il posto numero 1 della classifica ed alla sfida di questa sera chiede sicurezza e punti pesanti. Si gioca al palasport del centro giovanile Monsignor Ugo Ronchi di via Colombo, con ingresso libero per il pubblico.
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(foto archivio)
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