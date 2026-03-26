Calcio

SARONNO – La 31′ giornata del campionato di calcio di Eccellenza diventa uno spezzatino. Due partite infatti sono state spostate da domenica 29 marzo a mercoledì 8 aprile: si tratta delle gare fra Altabrianza e Rhodense, e tra Fbc Saronno e Vis Nova Giussano (i brianzoli l’hanno richiesta per la convocazione nella Rappresentativa di categoria di alcuni propri tesserati, che questa domenica sarebbero stati dunque assenti). Per i biancocelesti qualche giorno in più, dunque, per preparsi a questo appuntamento, cruciale per conquistare la zona playoff.

Date e orari delle prossime partite

Questa dunque la situazione aggiornata per la 31′ giornata, in attesa della ufficialità che dovrebbe giungere nella giornata odierna: domenica 29 marzo alle 15 Ardor Lazzate-Vigevano, alle 15.30 Arcellasco-Caronnese, Arconatese-Sestese, Besnatese-Vergiatese, Legnano-Lentatese, Magenta-Sedriano, Solbiatese-Mariano; mercoledì 8 aprile Altabrianza-Rhodense e Fbc Saronno-Vis Nova Giussano alle 20.30.

Classifica

Arconatese 64 punti, Solbiatese 58, Caronnese 53, Legnano 47, Rhodense e Fbc Saronno 46, Vergiatese 44, Lentatese 41, Besnatese e Magenta 36, Vis Nova Giussano 35, Ardor Lazzate 34, Mariano 33, Vigevano e Arcellasco 32, Altabrianza 30, Sestese 29, Sedriano 28 punti.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

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