Città

SARONNO – E’ prevista per i giorni dal 6 al 9 maggio la quinta edizione del Concorso internazionale di canto lirico “Giuditta Pasta”. Saronno, città natale della grande soprano del diciannovesimo secolo, rinnova così la sua vocazione internazionale attraverso un evento di altissimo profilo artistico. A giudicare i concorrenti sarà una preparatissima giuria internazionale, che vanta nomi rinomati nel panorama odierno.

Giovanni Cultrera, presidente di giuria e sovrintendente del teatro Massimo Bellini di Catania

Pianista, docente, direttore artistico, imprenditore e attuale Sovrintendente dell’Ente Lirico Regionale Teatro Massimo Bellini di Catania, Giovanni Cultrera di Montesano è una figura di rilievo nel panorama musicale e culturale internazionale. Con il massimo dei voti si è laureato in Pianoforte in Discipline Musicali e ha conseguito con lodi anche il Master triennale di Alto Perfezionamento pianistico sotto la guida di Boris Petrushansky; ha inoltre conseguito la laurea con lode in Giurisprudenza. Si è esibito come pianista solista in tutti i continenti – dalle Americhe all’Asia, dal Nord Africa all’Oceania – esibendosi nelle principali capitali internazionali. Ha vinto oltre trenta concorsi nazionali e internazionali, è stato presidente e membro di giurie in più di 100 competizioni internazionali, e ha tenuto masterclass e conferenze in numerosi Paesi.

Per anni ha curato l’organizzazione e la direzione artistica di migliaia di concerti ed eventi promossi da teatri, fondazioni, enti morali e festival. Nel 2022 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Italiana del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per alti meriti artistici. Dal 2019 è Sovrintendente del Teatro Massimo Bellini di Catania, incarico che è stato riconfermato nel 2024 con decreto del Presidente della Regione Siciliana, confermandolo alla guida dell’ente lirico fino al 2028 per continuità di progetto e risultati conseguiti.

Nel 2026 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Candelora d’Oro Sant’Agata dalla Città di Catania, uno dei massimi premi civici destinati a personalità che si sono distinte per impegno culturale, artistico e civile, in virtù della sua visione organizzativa, capacità di innovazione e contributo alla promozione culturale del territorio. Sotto la sua guida, il Bellini ha presentato stagioni artistiche di grande respiro – tra cui la stagione 2025/26 “Libertà di scegliere la bellezza” – con programmi che uniscono tradizione, innovazione, grandi titoli lirici e nuove commissioni, rafforzando il ruolo del teatro come centro culturale di riferimento per la città, la Sicilia e il panorama internazionale. Oltre alla carriera artistica, è docente universitario di Prassi esecutiva e repertorio pianistico e di Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo presso il Conservatorio di Catania e riveste ruoli accademici e istituzionali nel campo della musica e della legislazione dello spettacolo.

Shinichi Sakuma

Shinichi Sakuma, dopo la laurea alla Tokyo University of the Arts e il perfezionamento in Italia presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi”, ha sviluppato una prestigiosa carriera internazionale tra Europa e Giappone, distinguendosi in importanti concorsi vocali e partecipando a produzioni operistiche di rilievo. Rientrato in Giappone nel 1987, ha fondato la Kumamoto City Opera Association, di cui è attualmente rappresentante, dedicandosi alla produzione e diffusione dell’opera italiana. Negli ultimi anni ha ideato e prodotto numerosi progetti operistici di rilievo, tra cui lo spettacolo speciale “Tsubakihime” per il bicentenario verdiano, continuando a promuovere annualmente produzioni liriche e a sostenere la formazione delle giovani generazioni.

Attualmente è membro del Tokyo Nikikai, Vicepresidente dell’Associazione Culturale di Kumamoto, membro del Comitato Esecutivo e della Giuria del Concerto per Nuovi Talenti della Prefettura di Kumamoto e della Kumamoto Student Music Competition. La sua attività è stata riconosciuta con numerosi premi culturali per il contributo alla promozione della musica classica nella comunità.

Lisa Navach

Nata in Gran Bretagna nel 1973, ha iniziato gli studi musicali a Ginevra all’età di cinque anni. Diplomata in pianoforte e clavicembalo, ha conseguito il Premier Prix de Virtuosité in clavicembalo presso il Conservatoire Supérieur de Genève sotto la guida di Christiane Jaccottet. Ha svolto attività concertistica come solista e in formazioni cameristiche, partecipando inoltre all’allestimento teatrale di numerose opere barocche e del repertorio tra Sette e Ottocento per il Circuito Lirico Lombardo.

All’attività artistica affianca studi e ricerche musicologiche: si è laureata con lode in Musicologia e ha conseguito il Dottorato di ricerca in Filologia musicale presso la Facoltà di Musicologia di Cremona (Università di Pavia), con una tesi pubblicata da Ar Editions. Dal 2005 al 2017 è stata Segretario Artistico del Teatro Sociale di Como – AsLiCo. Negli stessi anni è stata Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Pavia e, dal 2012 al 2021, Responsabile Artistico del Festival Monteverdi del Teatro Ponchielli di Cremona. Nel 2017 si è trasferita in Oman per sviluppare il dipartimento Education della Royal Opera House Muscat, dove ha lavorato per quattro anni come Education Manager. Rientrata in Europa nel 2021, in piena pandemia, è Direttore di Produzione dell’Opéra Grand Avignon, incarico che ricopre dal febbraio 2021.

Marco Vinco

Baritono, regista lirico e direttore artistico. Dal 2025 è docente di canto al conservatorio di Mantova. Ha recentemente firmato la regia di Aida di Giuseppe Verdi, spettacolo inaugurale della stagione lirica 2026 del teatro Bellini di Catania. Dal 2020 è direttore della fondazione teatro Salieri di Legnago e dal 2018 direttore del polo nazionale artistico di alta specializzazione sul teatro musicale e coreutico. È direttore artistico dell’associazione Arena Sferisterio di Macerata e coordinatore della programmazione Artistica del Donizetti opera Festival di Bergamo. Come interprete ha calcato i principali palcoscenici internazionali, tra cui Royal Opera House di Londra, Opéra National de Paris, Staatsoper di Vienna, Festival di Salisburgo, Teatro alla Scala e Rossini Opera Festival di Pesaro, collaborando con direttori e registi di fama internazionale. Nel 2017 è stato insignito del titolo di cavaliere dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Angelo Taddeo

Direttore d’orchestra e manager culturale, ha compiuto studi in Composizione avanzata e si è diplomato in Strumentazione per Banda in Italia, perfezionandosi in Direzione d’Orchestra con il Maestro Nicola Samale.

Dopo un’intensa attività direttoriale in Italia e in Europa con importanti orchestre internazionali, ha orientato la propria carriera verso la produzione operistica. Tra il 1998 e il 2015 ha curato oltre 1.000 rappresentazioni liriche per istituzioni e teatri internazionali, con un repertorio che comprende alcuni dei titoli più celebri del melodramma italiano e francese, tra cui Aida, La Traviata, Tosca, Turandot, Rigoletto, Il Trovatore, Madama Butterfly, Carmen, La Bohème e Nabucco. Nel corso della sua carriera ha collaborato con direttori quali Nicola Samale, Bruno Aprea, Gianluigi Gelmetti e Renato Palumbo, e con registi come Davide Livermore, Michele Placido ed Ettore Scola. Tra gli artisti con cui ha lavorato figurano Montserrat Caballé, José Carreras, Leo Nucci, Renato Bruson, Katia Ricciarelli, Angela Gheorghiu, Roberto Alagna, Piotr Beczała e Vittorio Grigolo.

Ha ricoperto incarichi di primo piano nella gestione artistica: Segretario Artistico e poi Direttore Artistico della Fondazione Festival Pucciniano (2015–2018), Consulente artistico per i teatri di Charlotte e Oviedo (USA) dal 2018, e Direttore Artistico del Vincerò Opera Festival (2022–2023). Dal novembre 2024 è Direttore Artistico del Festival Puccini, incarico che ricoprirà fino al 30 novembre 2027, guidando uno dei più prestigiosi festival lirici internazionali dedicati a Giacomo Puccini.

Adriana Molina

Adriana Molina è Manager titolare dell’Agenzia Artistica Adriana Molina, con sede a Madrid. Ex cantante lirica, si è formata presso l’Istituto Superiore di Arte del Teatro Colón di Buenos Aires. Conclusa la carriera come interprete, ha intrapreso con passione e dedizione l’attività di manager e agente artistica, mettendo la propria esperienza scenica e la sensibilità musicale al servizio dei cantanti lirici.

Il suo debutto nel mondo del management avviene con il leggendario soprano Raina Kabaivanska, di cui ha curato la rappresentanza in Spagna e America Latina. Successivamente ha ampliato la propria attività collaborando con artisti di fama internazionale quali Inva Mula, Chris Merritt ed Eva Marton, affiancando parallelamente numerosi giovani talenti emergenti, ai quali dedica particolare attenzione. Grazie a una profonda conoscenza del settore e a una rete di contatti consolidata, collabora con alcuni dei più prestigiosi teatri internazionali, tra cui la quasi totalità dei teatri italiani e spagnoli, il Metropolitan Opera di New York e il Teatro Colón di Buenos Aires. Attualmente la sua missione principale è la scoperta e la valorizzazione di nuove voci, accompagnando i giovani artisti nel loro percorso di crescita professionale e artistica.

Giorgio Trucco

Fondatore e General Manager dell’agenzia di promozione artistica Trucco Management, attiva dal 2020 nella rappresentanza di artisti lirici, nasce a Voghera e si forma tra studi economici e musicali. Si diploma in Amministrazione, Finanza e Marketing e in Canto lirico (tenore) presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove studia anche pianoforte complementare sotto la guida di Franca Mattiucci, Roberto Coviello e Raul Gimenez.

Nel 1999 debutta al Teatro alla Scala (produzione al Piccolo Teatro di Milano) in Nina o sia La pazza per amore di Paisiello, diretto da Riccardo Muti. In seguito, è ospite dei principali teatri e festival internazionali, tra cui: Teatro San Carlo di Napoli, Rossini Opera Festival, Maggio Musicale Fiorentino, Arena di Verona, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Massimo di Palermo, Ravenna Festival, Opéra de Montpellier, Opéra de Nice, Festival Internazionale di Macao e molti altri.

Ha collaborato con direttori quali Riccardo Muti, Zubin Mehta, James Conlon, Ivor Bolton, Donato Renzetti, Diego Fasolis e Antonino Fogliani. Ha inciso numerosi titoli, tra cui Otello, Mosè in Egitto, Ciro in Babilonia, I due Figaro, Don Giovanni (Gazzaniga e Pacini), L’Ajo nell’imbarazzo, La vedova scaltra, Elena e Malvina, oltre a I Vespri Siciliani e Die Fledermaus per la Rai. Oggi, attraverso Trucco Management, mette la propria esperienza artistica e gestionale al servizio delle nuove generazioni di interpreti.

Roberto Gianola

Direttore d’orchestra di carriera internazionale, Roberto Gianola è dal maggio 2023 Direttore Stabile del Teatro dell’Opera e del Balletto di Izmir, dopo nove anni al Teatro dell’Opera di Istanbul, dove è stato anche Direttore Musicale, affrontando un ampio repertorio operistico, sinfonico e di balletto. Nel 2024–2025 è stato protagonista di una intensa attività internazionale, con produzioni a Izmir, Hong Kong, Lubiana, Skopje, Giappone, Cina, Corea del Sud e il debutto in Otello al Teatro di Maribor, successivamente ripreso al Festival di Lubiana e al Teatro Nazionale Croato di Zagabria. Tra i prossimi impegni figurano il debutto al Teatro Bellini di Catania nel 2026 e il ritorno all’Opera di Hong Kong. Ha diretto in alcuni dei più prestigiosi teatri e sale da concerto del mondo, tra cui Musikverein di Vienna, Carnegie Hall e Lincoln Center di New York, Seoul Arts Center, oltre a numerose istituzioni lirico-sinfoniche italiane. È fondatore e direttore artistico della Lake Como Philharmonic Orchestra e della Lake Como Music Academy.

Stefano Nigro

Direttore d’orchestra e compositore, dal 2023 Stefano Nigro è regolarmente ospite di festival e teatri internazionali, dirigendo un ampio repertorio operistico e sinfonico in Italia, Svizzera, Giappone e Cile. Tra i titoli recenti figurano Don Pasquale, Carmen, La Traviata, Don Giovanni, Turandot e Il matrimonio segreto. Nel 2024–2025 collabora con diverse orchestre sinfoniche e da camera, tra cui l’Orchestra Sinfonica della Magna Grecia e l’orchestra da camera di Breganzona, affiancando solisti di fama internazionale. Per il 2026 sono previste nuove produzioni operistiche e programmi sinfonici. Fondatore dell’orchestra Settembre Classico, che ha diretto fino al 2023, è attivo anche come compositore; tra i lavori recenti una commissione della Form – orchestra filarmonica Marchigiana, eseguita nel 2026. Dal 2023 è membro della giuria internazionale del Concorso Lirico “Giuditta Pasta”.

(foto archivio)

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