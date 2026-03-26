Città

SARONNO – Una forte presa di posizione sulle tensioni in consiglio comunale l’ingresso in Azione sono i due punti caldi dell’intervento di Matteo Sabatti consigliere eletto nelle fila di Insieme per crescere.

“Nella seduta di ieri sera del Consiglio Comunale si è assistito, ancora una volta, a un segnale preoccupante per la qualità del dibattito cittadino. I gruppi di opposizione hanno abbandonato l’aula durante la discussione del Piano di Protezione Civile, sottraendosi al confronto su un documento tecnico che riguarda direttamente la sicurezza dei cittadini.

Non si tratta di un episodio isolato. Comportamenti di questo tipo si stanno ripetendo e contribuiscono a indebolire il ruolo del Consiglio Comunale, riducendolo a un luogo di contrapposizione anziché di confronto.

Allo stesso tempo, è giusto riconoscere che anche la maggioranza, in alcune occasioni, non è stata esente da atteggiamenti che hanno reso più difficile un confronto costruttivo. Valutare le proposte nel merito, senza pregiudizi, deve essere una responsabilità condivisa da tutti.

Come gruppo Insieme per Crescere, abbiamo scelto di mantenere una linea di responsabilità, cercando di riportare il confronto sui contenuti e sull’interesse della città.

Abbiamo approvato il Piano di Protezione Civile, un atto necessario per Saronno. Allo stesso modo, abbiamo ritenuto importante esprimere sostegno alle forze dell’ordine vittime di violenze, pur giudicando la mozione presentata eccessivamente strumentale e non pienamente coerente con il ruolo del Consiglio Comunale. Per questo abbiamo scelto l’astensione, senza sottrarci al dovere di esprimere rispetto verso chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini.

Continuiamo a credere che il Consiglio Comunale debba concentrarsi sui problemi concreti del territorio e tornare a essere un luogo di confronto serio, fondato sul merito e sul rispetto delle istituzioni.

È questa la linea che intendiamo portare avanti: lavorare per Saronno, al di là delle appartenenze, con senso di responsabilità e attenzione ai contenuti.

In questa direzione si inserisce anche la mia scelta di aderire ad Azione, un percorso coerente con l’idea di una politica fondata su competenza, responsabilità e capacità di affrontare i problemi nel merito. Una scelta che non cambia il mio impegno all’interno della lista civica Insieme per Crescere, ma che rafforza un modo di fare politica che ritengo necessario per la nostra città”.

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