SARONNO -Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 25 marzo, in primo piano il maltempo che ha colpito il territorio con vento e grandinate, insieme agli aggiornamenti politici locali e alle iniziative sul territorio. Non sono mancati contributi dal dibattito pubblico e appuntamenti attesi dalla comunità.

Il maltempo ha interessato il varesotto con un’allerta arancione, tra forti raffiche di vento e grandinate che hanno creato disagi e richiesto particolare attenzione da parte della protezione civile.

La prima grandinata dell’anno è stata documentata anche in città, con un video che mostra l’intensità del fenomeno e le sue conseguenze in pochi minuti.

In consiglio comunale si registrano tensioni sul piano di protezione civile: l’opposizione ha lasciato l’aula criticando tempi stretti e un iter ritenuto poco chiaro.

Nel dibattito politico si inserisce anche una lettera aperta di Carlo Mazzola, che replica alle dichiarazioni di Alberto Paleardi.

A Origgio torna la festa della Madonnina, con un programma che unisce hobbisti, stand gastronomici e attività dedicate ai più piccoli, segnando un momento di aggregazione per la comunità.