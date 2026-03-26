I più letti di ieri: maltempo e grandine, tensioni in consiglio e ritorno della festa della Madonnina
26 Marzo 2026
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SARONNO -Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 25 marzo, in primo piano il maltempo che ha colpito il territorio con vento e grandinate, insieme agli aggiornamenti politici locali e alle iniziative sul territorio. Non sono mancati contributi dal dibattito pubblico e appuntamenti attesi dalla comunità.
Il maltempo ha interessato il varesotto con un’allerta arancione, tra forti raffiche di vento e grandinate che hanno creato disagi e richiesto particolare attenzione da parte della protezione civile.
Maltempo, vento e grandinate: allerta arancione sul Varesotto
La prima grandinata dell’anno è stata documentata anche in città, con un video che mostra l’intensità del fenomeno e le sue conseguenze in pochi minuti.
In consiglio comunale si registrano tensioni sul piano di protezione civile: l’opposizione ha lasciato l’aula criticando tempi stretti e un iter ritenuto poco chiaro.
Saronno, “iter pasticciato e poco tempo” sul piano di protezione civile tutta l’opposizione esce dall’aula: “No ad approvazioni al buio”
Nel dibattito politico si inserisce anche una lettera aperta di Carlo Mazzola, che replica alle dichiarazioni di Alberto Paleardi.
Lettera aperta di Carlo Mazzola, in risposta alle dichiarazioni di Alberto Paleardi
A Origgio torna la festa della Madonnina, con un programma che unisce hobbisti, stand gastronomici e attività dedicate ai più piccoli, segnando un momento di aggregazione per la comunità.
Origgio, torna la Festa della Madonnina: hobbisti, gastronomia e giochi per i più piccoli
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