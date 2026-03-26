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LIGNANO SABBIADORO – Il giovanissimo atleta saronnese Ludovico Bini conferma il suo talento ai World Para Challenger di tennistavolo svolti il 18 e 19 marzo al Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro conquistando il primo bronzo internazionale della sua carriera.

A soli diciassette anni, l’atleta saronnese classe 2008 classificato ottantunesimo nel ranking mondiale ha percorso un cammino sportivamente stupendo che lo ha portato alla prima semifinale internazionale battendo atleti di grandissimo livello come l’ottavo al mondo Thomas Bouvais, il britannico Billy Shilton, settimo in classifica, e il croato Marko Vracan che, nella fase di qualificazione, aveva superato il giapponese Abe Hayume, secondo nel ranking globale.

Una rivelazione, però, non del tutto sorprendente visti i magnifici risultati che Ludovico Bini ha portato a casa nell’ultimo periodo, dalla vittoria a Istanbul agli Europei Giovanili al primo posto conquistato agli Eurotalents Development Camp in Repubblica Ceca lo scorso settembre. Dunque, l’ennesima conferma per un ragazzo che, con il suo straordinario talento e passione, a soli 17 anni è già di più di una giovane promessa grazie anche al lavoro del suo tecnico Giovanni Palazzoli che lo segue con dedizione da ben quattro anni.

(foto da Federazione Italiana Tennistavolo)

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