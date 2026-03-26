Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Una mansarda non abitabile trasformata in dormitorio abusivo è stata scoperta dalla polizia locale nel corso di un controllo in un’abitazione del centro cittadino. L’immobile è di proprietà di un uomo di circa cinquant’anni, di origine straniera. L’indagine, coordinata dal comandante Leone, è partita dopo alcune segnalazioni legate a movimenti sospetti di persone sul territorio e ha portato alla luce diverse irregolarità.

All’interno della mansarda sono stati trovati undici giovani, anch’essi stranieri, che vivevano in condizioni igieniche definite precarie. Dalle verifiche è emerso che ciascuno di loro pagava fino a 200 euro al mese per poter occupare gli spazi. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato l’assenza di un contratto di locazione e della comunicazione obbligatoria di ospitalità da presentare al Comune. Proprio attraverso l’attività di controllo del comando è stato possibile ricostruire anche i pagamenti effettuati dagli occupanti.

Per ogni persona identificata, al proprietario verrà notificata una sanzione di 1.000 euro per omessa comunicazione di ospitalità. L’uomo è stato anche segnalato all’Agenzia delle Entrate per evasione fiscale e mancata registrazione del contratto. Non solo: è prevista la denuncia alla Procura della Repubblica per violazioni della normativa urbanistica ed edilizia, oltre che per il cambio di destinazione d’uso della mansarda, non idonea ad essere abitata. L’ufficio tecnico comunale sta infine predisponendo un’ordinanza per il ripristino dei luoghi.

26032026