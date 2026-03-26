MOZZATE – Una serata tra benessere, genitorialità e solidarietà con uno sguardo concreto anche al sociale. È questo il cuore dell’incontro con Martina Colombari, in programma venerdì 17 aprile alla scuola primaria L. Castiglioni.

L’appuntamento è fissato per venerdì 17 aprile alle 21 nella sede scolastica di piazzale Trattati di Roma. L’iniziativa è aperta al pubblico ed è promossa dal Comune di Mozzate con la partecipazione di Samuele Robbioni, psicopedagogista sportivo e clinico, e con la cura di Carola Muttoni, dottoressa in Scienze della Comunicazione.

Al centro della serata temi molto attuali: benessere, salute, consapevolezza e genitorialità. Martina Colombari porterà la propria esperienza personale e professionale, soffermandosi su stile di vita sano, alimentazione equilibrata, movimento e attenzione al proprio corpo. Non mancherà un focus sulla capacità di rallentare e dare valore alla qualità della vita, in un contesto quotidiano spesso caratterizzato da ritmi accelerati.

Spazio anche al tema della famiglia e dell’educazione, con riflessioni pratiche su come affrontare le sfide della crescita. Durante l’incontro si parlerà inoltre di prevenzione e dei rischi legati a comportamenti diffusi tra i più giovani, come abuso di alcol, bullismo e uso dei social.

L’iniziativa ha anche una finalità benefica: eventuali offerte raccolte saranno destinate all’associazione Cosma 2000 per l’acquisto di ausili medicali. Un’occasione quindi non solo di confronto, ma anche di sostegno concreto.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0331 838038.

(foto dalla pagina facebook dell’artista)

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