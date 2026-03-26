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SARONNO – Giovedì 26 marzo 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni, ma con venti sostenuti.

Nel dettaglio, su Saronno il tempo si manterrà stabile e asciutto sia al mattino sia al pomeriggio, con ampie schiarite e solo locali addensamenti poco significativi. L’elemento più rilevante sarà rappresentato dal vento: le correnti soffieranno forti da Nord-Nordovest per tutta la giornata, rendendo l’atmosfera più fresca e dinamica. Le temperature subiranno una diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con valori compresi tra una minima di 6°C e una massima di circa 12°C. Proprio la ventilazione sostenuta contribuirà a una percezione più fresca, soprattutto nelle ore centrali. È presente un’allerta meteo per vento, da tenere in considerazione per possibili disagi legati alle raffiche.

La situazione su Saronno riflette un contesto regionale caratterizzato dal rafforzamento dell’alta pressione sulla Lombardia, che favorisce condizioni più stabili e cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, l’afflusso di correnti settentrionali mantiene una ventilazione moderata o a tratti sostenuta su gran parte del territorio. Anche su Milano, Varesotto e aree limitrofe si prevedono condizioni analoghe, con ampie schiarite e clima più fresco, mentre sulle zone alpine e prealpine si alterneranno nubi e schiarite con tendenza a rasserenamenti in serata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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