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SARONNO – Giovedì 26 marzo 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni previste nelle prossime ore. Le temperature si manterranno piuttosto fresche, con una minima di 6°C e una massima che raggiungerà i 12°C. L’elemento più rilevante sarà il vento, previsto forte sia al mattino sia nel pomeriggio, con raffiche provenienti da Nord-Nordovest. È infatti segnalata un’allerta meteo per vento, che potrebbe rendere la giornata più rigida e incidere sulla percezione del freddo, soprattutto nelle ore centrali.

Il contesto atmosferico resta stabile grazie al rafforzamento dell’alta pressione, che garantisce condizioni generalmente soleggiate. Tuttavia, la ventilazione sostenuta rappresenta un fattore fuori dall’ordinario rispetto a una tipica giornata primaverile, rendendo necessario prestare attenzione soprattutto negli spostamenti e nelle aree più esposte.

In Lombardia la situazione è in parte simile: prevalgono condizioni stabili e soleggiate su gran parte della regione, in particolare su pianure occidentali e aree pedemontane. Maggiori addensamenti sono attesi sulle pianure orientali e sulle Prealpi orientali nelle ore mattutine, con qualche debole pioggia in attenuazione nel corso della giornata. Nel complesso, il tempo tende a migliorare ovunque entro sera, con schiarite più ampie.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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