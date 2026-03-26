Saronnese

ORIGGIO – Sabato 28 marzo alle 11 è previsto a Origgio il taglio del nastro della nuova Casa dei medici, struttura pensata per ampliare e rafforzare i servizi sanitari presenti sul territorio. A confermare la data è il sindaco Evasio Regnicoli, che spiega come l’avvio ufficiale arrivi dopo il completamento delle ultime procedure tecniche necessarie.

Con l’inaugurazione la struttura entrerà nella fase pienamente operativa: troveranno ora spazio quattro medici di medicina generale e personale infermieristico; all’interno restano inoltre disponibili due locali destinati ad attività ambulatoriali aggiuntive. La gestione è affidata alla cooperativa Cmsa 2000, già impegnata nell’organizzazione e nel coordinamento di Case dei medici, esperienza che servirà a definire l’assetto gestionale e i percorsi di accesso ai servizi da parte dei cittadini.

L’edificio, acquisito dal Comune nel dicembre 2022, è stato oggetto di un intervento di riqualificazione che ne ha consentito il completamento e la predisposizione di tutte le utenze indispensabili al funzionamento. Nelle ultime settimane sono stati effettuati i controlli richiesti e le verifiche tecniche utili per ottenere il via libera all’apertura al pubblico.

(foto archivio: il progetto della casa dei medici)

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