Politica

SARONNO – “C’è un passaggio, in un recente intervento sui social di un esponente della maggioranza (a dire il vero più presente in Val di Susa che nel saronnese) che merita attenzione non tanto per quello che dice esplicitamente ma per quello che sottende e implica”.

Inizia così la nota condivisa da Forza Italia Saronno nelle ultime ore.

“Secondo costui una parte degli elettori del centrodestra non avrebbe votato “Sì” non per una valutazione nel merito del quesito, ma per insofferenza personale verso singoli esponenti locali del centrodestra. Se così fosse vorrebbe dire che una quota rilevante di elettori decide il proprio voto non in base al contenuto ma in forza di presunte antipatie personali e dunque il risultato elettorale non fotografa una reale maggioranza politica. Tradotto: quella che viene presentata con una certa enfasi come “maggioranza di sinistra” a Saronno rischia di essere, nelle stesse parole di chi la difende, qualcosa di apparente, costruito più su dinamiche emotive e su presunte “rese dei conti” che su un consenso sostanziale.

È un cortocircuito evidente: nel tentativo di spiegare le ragioni di un certo esito elettorale, si finisce per svuotarlo di significato.

Ma c’è una seconda conseguenza ancora più grave, perché riguarda il rispetto dovuto agli elettori. Attribuire il voto a fattori come “l’insofferenza personale” significa ridurre i cittadini a soggetti impulsivi, incapaci di una valutazione autonoma e consapevole. È un modo per insinuare che una parte dell’elettorato non ha scelto liberamente, ma è stata condizionata da elementi marginali, quasi futili. In democrazia, il voto è sempre legittimo, anche quando non piace. Anche quando premia l’avversario. Anche quando nasce da motivazioni che non coincidono con le nostre. Metterlo in discussione, anche indirettamente e sulla base di pure illazioni, significa indebolire il principio su cui si regge tutto il sistema. Dunque la conclusione ci pare semplice: il suddetto rappresentante politico saronnese farebbe bene a chiedere scusa agli elettori (a tutti non solo a quelli del centrodestra) e a ritirare queste insinuazioni che avvelenano inutilmente il clima politico”.

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