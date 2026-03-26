Città

SARONNO – Il fotografo saronnese Armando Iannone sarà uno dei protagonisti di Circuito Diffuso, l’iniziativa che porta la fotografia fuori dagli spazi esclusivamente istituzionali, costruendo una rete espositiva distribuita sul territorio e trasformando città, teatri, associazioni, atelier ed esercizi commerciali in una grande galleria diffusa.

La foto del conosciuto fotografo saronnese, in particolare, occuperanno gli spazi di Sala Nevera dal 28 marzo al 12 aprile, in una esposizione fotografica che unisce il genio di diversi fotografi: oltre a Iannone, anche Marco De Scalzi, Luciana Gerletti, Sara Cattaneo e Francesco Marelli. Ad essere esposta sarà la foto dal titolo “Immaginando con te”, ritrae un soggetto astratto, in un tripudio di colori.

La mostra ha il patrocinio del Comune e sono organizzate con la collaborazione dell’associazione culturale Helianto e dell’associazione Artigianarte, con il coinvolgimento del gruppo fotografico Agorà Saronno, rafforzando il legame con il tessuto culturale cittadino.

L’iniziativa “Circuito Diffuso” si inserisce nella XIV edizione del festival Fotografico Europeo, curato da Claudio Argentiero e organizzato dall’Archivio Fotografico Italiano. Il festival rappresenta uno dei principali appuntamenti dedicati alla fotografia d’autore, intesa come linguaggio espressivo e strumento di indagine culturale, capace di raccontare il presente attraverso molteplici prospettive visive. Accanto al programma principale, che ospita autori di rilievo internazionale, il Festival sviluppa progetti paralleli orientati alla ricerca e alla sperimentazione.

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