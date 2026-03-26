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SARONNO – Si terrà martedì 24 marzo, al PalaExBo di Saronno (via Piave 1), la prima serata del nuovo ciclo di incontri gratuiti sulle tecnologie digitali. Dalle 21 l’attenzione sarà focalizzata sull’intelligenza artificiale e, in particolare, sull’utilizzo dei chatbot, strumenti sempre più diffusi nei servizi online.

Il team di “Ti facilito“, promotore dell’evento, si pone l’obiettivo di abbattere le barriere digitali e aumentare la consapevolezza tecnologica dei saronnesi. Attraverso spiegazioni chiare e un approccio volontaristico, il gruppo guida i cittadini verso un uso più sicuro e consapevole dei nuovi dispositivi e delle procedure telematiche della PA.

Gli interessati possono prenotare un posto o richiedere chiarimenti scrivendo a [email protected] oppure contattando direttamente la referente Silvia Testi al 335 7841710.

(foto d’archivio)

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