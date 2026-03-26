Saronno, borseggiatori scatenati al mercato: derubate una 45enne e un’89enne
26 Marzo 2026
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SARONNO – Due borseggi nella stessa mattinata al mercato del mercoledì, con vittime due donne di 45 e 89 anni, alleggerite del portafogli mentre facevano acquisti tra le bancarelle.
Il primo episodio è avvenuto ieri mattina in via Pagani. Una donna di 45 anni si è accorta di non avere più il portafogli all’interno della borsetta. All’interno c’erano circa 150 euro in contanti e alcuni effetti personali. Poco dopo il portafogli è stato ritrovato nelle vicinanze dagli agenti, già svuotato del denaro, e restituito alla proprietaria.
Il secondo caso riguarda una donna di 89 anni. Anche lei si trovava al mercato per fare la spesa quando è stata derubata. Solo al termine degli acquisti si è accorta della scomparsa del portafogli, che teneva nella borsa. All’interno c’erano circa 100 euro in contanti, oltre alla carta di identità elettronica e ad alcune tessere di negozi e del Comune.
In entrambi i casi le vittime non si sono accorte di nulla al momento del furto. Sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili.
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