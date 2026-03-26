Calcio

SARONNO – Lutto fra i tifosi del Fbc Saronno: si è spento Beppe Savoldi, che aveva guidato i biancocelesti, nel periodo della presidenza di Enrico Preziosi. Competente, carismatico, di grande personalità ma anche di grande umità: Savoldi ha lasciato un ricordo davvero unico, a chi l’aveva conosciuto.

Classe 1947, si è spento oggi a 79 anni a Bergamo dove abitava. Importanti i trascorsi da calciatore, in Atalanta, Bologno e Napoli, e con la maglia dell’Italia; quando nel luglio 1975 il Bologna lo cedette al Napoli l’accordo du fa 2 mila milioni di vecchie lire, circostanza che fece guadagnare a Savoldi l’appellativo di “Mister due miliardi”.

Da allenatore aveva guidato tra l’altro Carrarese, Spezia, Lecco, Massese, Siena, e fra il 1994 ed il 1996 il Fbc Saronno. Nel 1994 era subentrato, in serie C2, a Roberto Bacchin vincendo poi i play off e l’anno seguente aveva guidato gli amaretti in serie C1. Nel Saronno ha giocato anche suo figlio Gianluca (1998-1999) che ora ne ha seguito le orme anche da allenatore.

(foto: Beppe Savoldi durante una intervista su Rai Sport)

26032026