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TRADATE – La pista di atletica cittadina sarà temporaneamente chiusa per consentire alcuni interventi di manutenzione. A comunicarlo è il vicesindaco Franco Accordino, spiegando che i lavori saranno eseguiti su richiesta della Fidal, la federazione italiana di atletica leggera. Gli interventi sono previsti nei prossimi giorni e comporteranno la sospensione dell’utilizzo dell’impianto. Nel dettaglio, la pista resterà chiusa da domenica 30 marzo a venerdì 4 aprile compresi. Durante questo periodo non sarà possibile accedere né utilizzare la struttura.

L’amministrazione invita cittadini e sportivi alla collaborazione e alla comprensione per i disagi temporanei, sottolineando come gli interventi siano finalizzati a garantire condizioni migliori e più sicure per l’attività sportiva.

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